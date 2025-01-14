У Британії правопопулісти стали другою найсильнішою партією після лейбористів

Згідно з опитуванням громадської думки, права партія Найджела Фараджа Reform UK є другою за популярністю політичною партією в Британії і відстає від керівної Лейбористської партії лише на один процентний пункт.

Такі результати показало опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Через шість місяців після переконливої перемоги лейбористів на виборах, коли наступні вибори відбудуться лише у 2029 році, опитування показало, що якби загальні вибори відбулися завтра, 26% британських виборців обрали б лейбористів, а 25% проголосували б за Reform UK.

Консерватори, які до липня 14 років перебували при владі, були б третіми з 22%.

Реклама:

Опитування, проведене YouGov вперше після виборів 4 липня, показало, що Reform UK, які набрали 14% голосів минулого літа, отримали підтримку консерваторів і, меншою мірою, Лейбористської партії прем'єра Кіра Стармера.

Партія Reform UK Фараджа має лише п'ять депутатів у 650-місному британському парламенті, але після того, як вона отримала понад 4 мільйони голосів по всій країні, її розглядають як популістського претендента на британську систему, в якій історично домінують лейбористи і консерватори.

Лейбористи Стармера, яким допомогло прийти до влади розчарування виборців 14-річним правлінням консерваторів, зазнали низки перших невдач, включаючи обурення з приводу того, що міністри беруть хабарі, і наслідки погано прийнятого бюджету, що підвищує податки.

Опитування YouGov, в якому за останні два дні було опитано 2279 осіб, показало, що лише 54% людей, які голосували за лейбористів на останніх виборах, проголосували б за них знову.

Reform UK підтримує Ілон Маск, близький союзник обраного президента США Дональда Трампа, хоча бос Tesla і відкликав свою підтримку Фараджа.

Нагадаємо, в останні тижні Ілон Маск активно коментує політичну ситуацію в європейських країнах і прямо закликає до відставки глав урядів Великої Британії та Німеччини.

За інформацією ЗМІ, Ілон Маск проводив приватні обговорення з союзниками щодо усунення прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера з його посади до наступних виборів.

Читайте також на цю тему: Штурм Європи: як та навіщо Ілон Маск втручається у політику європейських країн.