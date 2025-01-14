В Британии правопопулисты стали второй сильнейшей партией после лейбористов

Согласно опросу общественного мнения, правая партия Найджела Фараджа Reform UK является второй по популярности политической партией в Британии и отстает от правящей Лейбористской партии лишь на один процентный пункт.

Такие результаты показал опрос YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Через шесть месяцев после убедительной победы лейбористов на выборах, когда следующие выборы состоятся только в 2029 году, опрос показал, что если бы всеобщие выборы состоялись завтра, 26% британских избирателей выбрали бы лейбористов, а 25% проголосовали бы за Reform UK.

Консерваторы, которые до июля 14 лет находились у власти, были бы третьими с 22%.

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Опрос, проведенный YouGov впервые после выборов 4 июля, показал, что Reform UK, набравшие 14% голосов прошлым летом, получили поддержку консерваторов и, в меньшей степени, Лейбористской партии премьера Кира Стармера.

Партия Reform UK Фараджа имеет только пять депутатов в 650-местном британском парламенте, но после того, как она получила более 4 миллионов голосов по всей стране, ее рассматривают как популистского претендента на британскую систему, в которой исторически доминируют лейбористы и консерваторы.

Лейбористы Стармера, которым помогло прийти к власти разочарование избирателей 14-летним правлением консерваторов, потерпели ряд первых неудач, включая возмущение по поводу того, что министры берут взятки, и последствия плохо принятого бюджета, повышающего налоги.

Опрос YouGov, в котором за последние два дня было опрошено 2279 человек, показал, что только 54% людей, которые голосовали за лейбористов на последних выборах, проголосовали бы за них снова.

Reform UK поддерживает Илон Маск, близкий союзник избранного президента США Дональда Трампа, хотя босс Tesla и отозвал свою поддержку Фараджа.

Напомним, в последние недели Илон Маск активно комментирует политическую ситуацию в европейских странах и прямо призывает к отставке глав правительств Великобритании и Германии.

По информации СМИ, Илон Маск проводил частные обсуждения с союзниками по устранению премьер-министра Британии Кира Стармера с его должности до следующих выборов.

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