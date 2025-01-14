Будущий шеф Пентагона: США хотят наиболее выгодного решения войны для Украины
Пит Гегсет, номинированный Дональдом Трампом на должность министра обороны США, заявил, что будущая администрация понимает природу полномасштабной войны в Украине и выступает за ее скорейшее завершение.
Об этом он сказал во время слушаний в Сенате во вторник, 14 января, сообщает "Европейская правда".
Сенатор Ангус Кинг спросил у Гегсета его позицию относительно полномасштабного вторжения России в Украину, отметив, что тот не упомянул о нем в коротком вступительном слове.
На это номинант на должность главы Пентагона сказал, что речь идет о политическом решении на уровне избранного президента США, который "очень четко дал понять, что хотел бы видеть прекращение этого конфликта".
"Мы знаем, кто является агрессором. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы видеть его (решение. – Ред.) как можно более выгодным для украинцев. Но эта война должна прекратиться", – подчеркнул Гегсет.
Номинацию Хегсета – ветерана войн в Ираке и Афганистане и ведущего Fox News – омрачила череда скандалов, связанных с употреблением алкоголя и якобы домогательств к женщинам.
Несмотря на это, Трамп подтверждал поддержку Гегсета.
Напомним, действующий глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен в совместной колонке для издания The New York Times объяснили опасность сокращения военной помощи Украине и преждевременного прекращения огня.