Будущий шеф Пентагона: США хотят наиболее выгодного решения войны для Украины

Пит Гегсет, номинированный Дональдом Трампом на должность министра обороны США, заявил, что будущая администрация понимает природу полномасштабной войны в Украине и выступает за ее скорейшее завершение.

Об этом он сказал во время слушаний в Сенате во вторник, 14 января, сообщает "Европейская правда".

Сенатор Ангус Кинг спросил у Гегсета его позицию относительно полномасштабного вторжения России в Украину, отметив, что тот не упомянул о нем в коротком вступительном слове.

На это номинант на должность главы Пентагона сказал, что речь идет о политическом решении на уровне избранного президента США, который "очень четко дал понять, что хотел бы видеть прекращение этого конфликта".

Реклама:

"Мы знаем, кто является агрессором. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы видеть его (решение. – Ред.) как можно более выгодным для украинцев. Но эта война должна прекратиться", – подчеркнул Гегсет.

Номинацию Хегсета – ветерана войн в Ираке и Афганистане и ведущего Fox News – омрачила череда скандалов, связанных с употреблением алкоголя и якобы домогательств к женщинам.

Несмотря на это, Трамп подтверждал поддержку Гегсета.

Напомним, действующий глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен в совместной колонке для издания The New York Times объяснили опасность сокращения военной помощи Украине и преждевременного прекращения огня.