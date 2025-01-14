В Ісландії зафіксували підземні поштовхи біля вулкана, можливе виверження

В Ісландії через низку підземних поштовхів, зафіксованих у районі вулкана Бардарбунга вранці 14 січня, оголосили підвищений рівень готовності через загрозу виверження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RÚV.

Потужний рій підземних поштовхів розпочався в Бардарбунзі, що в південно-східній Ісландії, незабаром після 6-ї ранку за місцевим часом у вівторок.

За даними Ісландського метеорологічного бюро, загалом було зафіксовано близько 130 землетрусів, найбільший з яких мав магнітуду 5,1 бала. Ще два досягли або перевищили магнітуду 4 бали.

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У звʼязку з цим було оголошено "рівень невизначеності" цивільної оборони, який передбачає посилений моніторинг події, яка може становити загрозу здоров'ю, безпеці, навколишньому середовищу або інфраструктурі на пізніших стадіях.

Хоча сейсмічна активність у районі Бардарбунги після цього знизилася, експерти попереджають, що наступний поштовх може початися протягом декількох годин або днів.

Тим часом на ісландському півострові Рейкʼянес на південному заході в останні місяці поновилась вулканічна активність після приблизно 800-річної паузи.

Це поставило під питання подальше існування Гріндавіка – містечка, де до вивержень проживало 4 тисячі людей.