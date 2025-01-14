В Исландии зафиксировали подземные толчки возле вулкана, возможно извержение

В Исландии из-за ряда подземных толчков, зафиксированных в районе вулкана Бардарбунга утром 14 января, объявили повышенный уровень готовности из-за угрозы извержения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RÚV.

Мощный рой подземных толчков начался в Бардарбунге, что в юго-восточной Исландии, вскоре после 6 утра по местному времени во вторник.

По данным Исландского метеорологического бюро, всего было зафиксировано около 130 землетрясений, самое большое из которых имело магнитуду 5,1 балла. Еще два достигли или превысили магнитуду 4 балла.

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В связи с этим был объявлен "уровень неопределенности" гражданской обороны, который предусматривает усиленный мониторинг события, которое может представлять угрозу здоровью, безопасности, окружающей среде или инфраструктуре на более поздних стадиях.

Хотя сейсмическая активность в районе Бардарбунги после этого снизилась, эксперты предупреждают, что следующий толчок может начаться в течение нескольких часов или дней.

Тем временем на исландском полуострове Рейкьянес на юго-западе в последние месяцы возобновилась вулканическая активность после примерно 800-летней паузы.

Это поставило под вопрос дальнейшее существование Гриндавика – городка, где до извержений проживало 4 тысячи человек.