В Ісландії офіційно оголосили кінець останнього виверження вулкана
Останнє виверження вулкана на ісландському півострові Рейкʼянес офіційно оголосили завершеним у вівторок, 10 грудня, через два тижні після початку.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Iceland Review.
Напередодні Ісландське метеорологічне управління відправило дрони над районом виверження для оцінки ситуації і виявило, що лава більше не проривається на поверхню.
Ознаки виверження були востаннє зафіксовані на камерах спостереження 8 грудня.
Нагадаємо, вулкан почав виверження на північний схід від міста Гріндавік – там же, де й попередні помітні випадки вулканічної активності в Ісландії, – 20 листопада.
За кілька тижнів, що минули з того часу, активність вулкана значно знизилася, тож жителі Гріндавіка повернулись до осель, а місцевий спа-курорт, Блакитна лагуна, після збитків від лави знову відкрився.
Відновлення вулканічної активності на півострові після приблизно 800-річної паузи поставило під питання подальше існування Гріндавіка. Містечко, де до вивержень проживало 4 тисячі людей, постраждало від лави та підземних поштовхів, що супроводжують вулканічну активність.