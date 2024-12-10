В Ісландії офіційно оголосили кінець останнього виверження вулкана

Останнє виверження вулкана на ісландському півострові Рейкʼянес офіційно оголосили завершеним у вівторок, 10 грудня, через два тижні після початку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Iceland Review.

Напередодні Ісландське метеорологічне управління відправило дрони над районом виверження для оцінки ситуації і виявило, що лава більше не проривається на поверхню.

Ознаки виверження були востаннє зафіксовані на камерах спостереження 8 грудня.

Реклама:

Нагадаємо, вулкан почав виверження на північний схід від міста Гріндавік – там же, де й попередні помітні випадки вулканічної активності в Ісландії, – 20 листопада.

За кілька тижнів, що минули з того часу, активність вулкана значно знизилася, тож жителі Гріндавіка повернулись до осель, а місцевий спа-курорт, Блакитна лагуна, після збитків від лави знову відкрився.

Відновлення вулканічної активності на півострові після приблизно 800-річної паузи поставило під питання подальше існування Гріндавіка. Містечко, де до вивержень проживало 4 тисячі людей, постраждало від лави та підземних поштовхів, що супроводжують вулканічну активність.