В Іспанії ліквідували банду, яка могла займатися контрабандою італійських відходів до країни

У вівторок, 14 січня, іспанська поліція заявила про затримання банди, яку підозрюють у контрабанді понад 40 тисяч тонн на рік необроблених міських відходів з Італії до Іспанії.

Про це з посиланням на заяву пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначили у поліції, італійські компанії з переробки відходів з 2021 року заплатили контрабандистам понад 19 млн євро за утилізацію відходів, у тому числі небезпечних і токсичних матеріалів.

Відходи були переважно міським сміттям, яке генерували італійські громадяни, хоча вони були змішані з іншими видами матеріалів.

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Тепер 15 людей та сім компаній перебувають під слідством за підозрою у приналежності до злочинної організації, злочинах проти природних ресурсів та довкілля, а також у підробці документів.

"Попри те, що італійські компанії мали контракт на управління міськими відходами, вони перенаправляли їх на утилізацію до Іспанії з метою економії коштів, що призвело до отримання мільйонів євро прибутку за рахунок італійської скарбниці", – заявила поліція.

Як зауважили у поліції, банда створила низку підставних компаній, фальсифікуючи документи, щоб створити видимість того, що відходи пройшли переробку, яка ніколи не проводилася.

Восени писали, що через страйк сміттярів у двох округах Марселя на вулицях міста накопичилося 600 тонн сміття.

А на початку листопада тисячі людей вийшли на марш у Лондоні в неділю, вимагаючи очищення водних шляхів Британії від стічних вод.