На вулицях Марселя накопичилося 600 тонн сміття через страйк комунальників

Через страйк сміттярів у двох округах Марселя на вулицях міста накопичилося вже 600 тонн сміття.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Страйк сміттярів – працівників локальної філії французької компанії Veolia почався ще минулої п’ятниці і триває майже тиждень. Внаслідок цього у 3-му і 14-му округах Марселя сміття продовжує накопичуватися на вулицях, обсяги сягають вже близько 600 тонн. Сміттєві баки та урни переповнені, нові пакети доводиться залишати поруч на тротуарах.

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Аби забезпечити принаймні якесь обслуговування, відповідальна за вивіз сміття компанія встановила 10 альтернативних контейнерів.

Страйкуючі сміттярі, близько 160 осіб, скаржаться на надто великі робочі навантаження і нестачу інструментів для адекватного виконання завдань.

Страйки сміттярів не є рідкістю для Марселя – другого найбільшого міста у Франції, та іноді тривали до двох тижнів. На початку 2022 року мерії навіть довелося терміново втрутитися та замовити вивіз сміття вантажівками приватної компанії, щоб гори сміття не опинилися в морі внаслідок сильного шторму.

Навесні 2023 року через страйк сміттярів у Парижі в багатьох районах міста тривалий час не вивозилося сміття. Їхній протест був частиною масштабніших акцій проти непопулярної пенсійної реформи, яку врешті ухвалили.

У вересні цього року тижневий страйк оголошували двірники Брюсселя.