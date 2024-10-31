На вулицях Марселя накопичилося 600 тонн сміття через страйк комунальників
Через страйк сміттярів у двох округах Марселя на вулицях міста накопичилося вже 600 тонн сміття.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.
Страйк сміттярів – працівників локальної філії французької компанії Veolia почався ще минулої п’ятниці і триває майже тиждень. Внаслідок цього у 3-му і 14-му округах Марселя сміття продовжує накопичуватися на вулицях, обсяги сягають вже близько 600 тонн. Сміттєві баки та урни переповнені, нові пакети доводиться залишати поруч на тротуарах.
Аби забезпечити принаймні якесь обслуговування, відповідальна за вивіз сміття компанія встановила 10 альтернативних контейнерів.
Страйкуючі сміттярі, близько 160 осіб, скаржаться на надто великі робочі навантаження і нестачу інструментів для адекватного виконання завдань.
Страйки сміттярів не є рідкістю для Марселя – другого найбільшого міста у Франції, та іноді тривали до двох тижнів. На початку 2022 року мерії навіть довелося терміново втрутитися та замовити вивіз сміття вантажівками приватної компанії, щоб гори сміття не опинилися в морі внаслідок сильного шторму.
Навесні 2023 року через страйк сміттярів у Парижі в багатьох районах міста тривалий час не вивозилося сміття. Їхній протест був частиною масштабніших акцій проти непопулярної пенсійної реформи, яку врешті ухвалили.
У вересні цього року тижневий страйк оголошували двірники Брюсселя.