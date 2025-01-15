В Испании ликвидировали банду, которая могла заниматься контрабандой итальянских отходов в страну

Во вторник, 14 января, испанская полиция заявила о задержании банды, которую подозревают в контрабанде более 40 тысяч тонн в год необработанных городских отходов из Италии в Испанию.

Об этом со ссылкой на заявление пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отметили в полиции, итальянские компании по переработке отходов с 2021 года заплатили контрабандистам более 19 млн евро за утилизацию отходов, в том числе опасных и токсичных материалов.

Отходы были преимущественно городским мусором, который генерировали итальянские граждане, хотя они были смешаны с другими видами материалов.

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Теперь 15 человек и семь компаний находятся под следствием по подозрению в принадлежности к преступной организации, преступлениях против природных ресурсов и окружающей среды, а также в подделке документов.

"Несмотря на то, что итальянские компании имели контракт на управление городскими отходами, они перенаправляли их на утилизацию в Испанию с целью экономии средств, что привело к получению миллионов евро прибыли за счет итальянской казны", – заявила полиция.

Как отметили в полиции, банда создала ряд подставных компаний, фальсифицируя документы, чтобы создать видимость того, что отходы прошли переработку, которая никогда не проводилась.

Осенью писали, что из-за забастовки мусорщиков в двух округах Марселя на улицах города скопилось 600 тонн мусора.

А в начале ноября тысячи людей вышли на марш в Лондоне в воскресенье, требуя очистки водных путей Британии от сточных вод.