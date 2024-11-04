Тисячі людей у Лондоні вимагали очистити забруднені каналізаційними стоками води

Тисячі людей вийшли на марш у Лондоні в неділю, вимагаючи очищення забруднених стічними водами водних шляхів Британії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

За оцінками організаторів, у марші до парламенту, що пройшов вздовж Темзи, взяли участь 15 тисяч осіб. Багато з них були одягнені в синє і розмахували синіми прапорами, утворюючи "людську річку".

Tens of thousands of people came from rivers & seas across the country to march through London in the biggest water demonstration in UK history. It was so large that people were still leaving the Albert Embankment as the procession entered Parliament Square.



All those marching… pic.twitter.com/4gsomfcbG2 Реклама: November 3, 2024

Марш за чисту воду організували різні організації – від Greenpeace і "Друзів Землі" до "Британського веслування".

Забруднення води стає все більш резонансною проблемою в Британії, привертаючи увагу до зміни клімату і спадщини приватизації британських комунальних підприємств кілька десятиліть тому.

Приватні компанії, які надають послуги водопостачання та водовідведення, не змогли оновити свою часто застарілу інфраструктуру, у той час як населення зростало, а попит збільшувався.

Під час сильних дощів неочищені стічні води потрапляють в річки, озера та моря. За даними Агентства з охорони довкілля, минулого року кількість таких скидів зросла більш ніж на 50% до рекордних 464 тисяч.

Веслувальниця Імоджен Грант, золота медалістка Олімпійських ігор 2024 року, розповіла, що для веслувальників є звичним явищем хворіти після тренувань на Темзі.

"Я щодня проводжу години на воді, тренуючись у веслувальних човнах, і бачу підгузники, що плавають, пластикові пакети, сміття вздовж понтонів, на яких ми тренуємося... Це просто ненормально, і щось потрібно змінювати", – сказала вона.

Водопостачальні компанії заявляють, що регулятор галузі не дозволить їм підвищити тарифи на воду настільки, щоб профінансувати покращення ситуації.

Уряд Лейбористської партіїпредставив законопроєкт про посилення регулювання та запровадження жорсткіших покарань для водопостачальних компаній, відповідальних за забруднення. Але демонстранти кажуть, що потрібно зробити більше.

За останні роки Британія стала свідком низки аналогічних екопротестів – від масових блокувань руху транспорту, спричинених протестувальниками, які піднімалися на мости чи автостради, до нападів на твори мистецтва чи історичні пам'ятки.

А нещодавно у Британії ув’язнили екоактивіста, який "пофарбував" фонтан біля Букінгемського палацу.