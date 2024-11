Тисячі людей у Лондоні вимагали очистити забруднені каналізаційними стоками води

Тисячі людей вийшли на марш у Лондоні в неділю, вимагаючи очищення забруднених стічними водами водних шляхів Британії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

За оцінками організаторів, у марші до парламенту, що пройшов вздовж Темзи, взяли участь 15 тисяч осіб. Багато з них були одягнені в синє і розмахували синіми прапорами, утворюючи "людську річку".

Tens of thousands of people came from rivers & seas across the country to march through London in the biggest water demonstration in UK history. It was so large that people were still leaving the Albert Embankment as the procession entered Parliament Square.



All those marching… pic.twitter.com/4gsomfcbG2

