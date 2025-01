На Житомирщині відкрили збудовані коштом Естонії будинки для прийомних родин-переселенців

У Житомирській області добудували профінансовані Естонією два будинки для родин з прийомними дітьми, які через війну змушені були поїхати з Херсонської області.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили на своїх сторінках Естонський центр міжнародного розвитку і перша леді Олена Зеленська.

"Ще дві великі прийомні родини отримали житло завдяки співпраці Фундації Олени Зеленської з урядом Естонії. Замість осель, втрачених на Херсонщині, сім’ї житимуть у нових, сучасних будинках на Житомирщині", – повідомила Олена Зеленська.

🇪🇪🤝🇺🇦 Today, Estonia opened 2️⃣ family-style group homes in Zhytomyr, Ukraine, offering displaced foster families a safe place to heal. The third house will be completed in the coming months.



These homes, backed by a €1.97M investment and the @Zelenska_FND, provide hope and… pic.twitter.com/PMuIitDiRH

Реклама: