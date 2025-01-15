На Житомирщині відкрили збудовані коштом Естонії будинки для прийомних родин-переселенців

У Житомирській області добудували профінансовані Естонією два будинки для родин з прийомними дітьми, які через війну змушені були поїхати з Херсонської області.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили на своїх сторінках Естонський центр міжнародного розвитку і перша леді Олена Зеленська.

"Ще дві великі прийомні родини отримали житло завдяки співпраці Фундації Олени Зеленської з урядом Естонії. Замість осель, втрачених на Херсонщині, сім’ї житимуть у нових, сучасних будинках на Житомирщині", – повідомила Олена Зеленська.

🇪🇪🤝🇺🇦 Today, Estonia opened 2️⃣ family-style group homes in Zhytomyr, Ukraine, offering displaced foster families a safe place to heal. The third house will be completed in the coming months.



These homes, backed by a €1.97M investment and the @Zelenska_FND, provide hope and… pic.twitter.com/PMuIitDiRH Реклама: January 14, 2025

Естонська сторона опікувалася дизайн-проєктом будівель та процесом будівництва, а Фундація Олени Зеленської – пошуком земельних ділянок. Інвестиції у проєкт склали майже 2 млн євро.

На церемонію відкриття приїхав у тому числі міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Естонський центр міжнародного розвитку зазначає, що у найближчі місяці добудують третій такий будинок.

Зеленська зазначила, що за цей рік планують надати житло ще десятьом великим прийомним родинам.

Нагадаємо, Естонія пристала на ідею президента України про патронат над певним регіоном та зосередила свою допомогу на проєктах у Житомирській області. Зокрема, за естонські кошти відбудували зруйнований російською ракетою міст у Малині.

В Ірпені відкрили дитсадок, відновлений повністю за литовські кошти. На відкриття приїздив президент Литви Гітанас Науседа.