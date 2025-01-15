В Житомирской области открыли построенные за счет Эстонии дома для приемных семей-переселенцев

В Житомирской области достроили профинансированные Эстонией два дома для семей с приемными детьми, которые из-за войны вынуждены были уехать из Херсонской области.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили на своих страницах Эстонский центр международного развития и первая леди Елена Зеленская.

"Еще две большие приемные семьи получили жилье благодаря сотрудничеству Фонда Елены Зеленской с правительством Эстонии. Вместо домов, утраченных на Херсонщине, семьи будут жить в новых, современных домах на Житомирщине", – сообщила Елена Зеленская.

🇪🇪🤝🇺🇦 Today, Estonia opened 2️⃣ family-style group homes in Zhytomyr, Ukraine, offering displaced foster families a safe place to heal. The third house will be completed in the coming months.



These homes, backed by a €1.97M investment and the @Zelenska_FND, provide hope and… pic.twitter.com/PMuIitDiRH Реклама: January 14, 2025

Эстонская сторона занималась дизайн-проектом зданий и процессом строительства, а Фонд Елены Зеленской – поиском земельных участков. Инвестиции в проект составили почти 2 млн евро.

На церемонию открытия приехал, в том числе министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Эстонский центр международного развития отмечает, что в ближайшие месяцы достроят третий такой дом.

Зеленская отметила, что за этот год планируют предоставить жилье еще десяти большим приемным семьям.

Напомним, Эстония приняла идею президента Украины о патронате над определенным регионом и сосредоточила свою помощь на проектах в Житомирской области. В частности, за эстонские средства отстроили разрушенный российской ракетой мост в Малине.

В Ирпене открыли детсад, восстановленный полностью за литовские средства. На открытие приезжал президент Литвы Гитанас Науседа.