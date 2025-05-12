Глава МЗС Франції закликав Путіна приїхати у Стамбул на зустріч із Зеленським

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав господаря Кремля Владіміра Путіна приїхати у четвер до Стамбула і зустрітись там з президентом України Володимиром Зеленським.

Заяву Барро наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив французький міністр, минулими вихідними "ми стали свідками демонстрації сили і єдності Європи, яка одностайно закликала до 30-денного безумовного припинення вогню за підтримки США".

"Президент України Володимир Зеленський скористався моментом і запропонував сам вирушити до Стамбула. Тепер ми закликаємо Владіміра Путіна також дати на це згоду", – додав Барро.

Глава МЗС Франції також знову підтвердив, що припинення вогню є попередньою умовою для будь-яких мирних переговорів.

"Очевидно, що переговори про справедливий і міцний мир будуть можливими тільки після припинення вогню, тому що неможливо вести спокійні переговори під бомбами і ударами дронів", – підкреслив він.

Як відомо, Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Згодом президент США Дональд Трамп оголосив, що вимагає від України погодитися на зустріч з РФ у Стамбулі, попри те, що Москва ігнорує умову "спершу перемир’я, потім переговори".

Своєю чергою Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.