Премʼєрка Данії поговорила з Трампом про Гренландію

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен в середу, 15 січня, провела телефонну розмову з майбутнім президентом США Дональдом Трампом на тлі напруженості через наміри останнього взяти під контроль Гренландію.

Про це повідомили в офісі данської премʼєрки, пише "Європейська правда".

Розмова Фредеріксен із Трампом стосувалась двосторонніх відносин і статусу Гренландії, йдеться в повідомленні.

"У розмові прем'єр-міністерка послалася на заяви голови уряду Гренландії Муте Егеде про те, що Гренландія не продається, і прем'єр-міністерка підкреслила, що рішення про незалежність має ухвалювати сама Гренландія", – зазначається там.

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Також глава уряду Данії наголосила, що її країна готова брати на себе більшу відповідальність за безпеку в Арктиці і що "данські компанії сприяють економічному зростанню та створенню робочих місць у США".

"Під час розмови також обговорювалися війна в Україні, ситуація на Близькому Сході та відносини з Китаєм", – додали в офісі премʼєрки Данії без подальших уточнень.

Трамп, який вступить на посаду 20 січня, минулого тижня повернувся до ідеї придбання стратегічно важливого і багатого на корисні копалини арктичного острова.

Цю ідею він висунув ще під час свого першого терміну, і назвав контроль США над островом, напівавтономною територією Данії, "абсолютною необхідністю".

Раніше обраний президент США також не виключав потенційного використання військових або економічних засобів для отримання контролю над Гренландією, хоча його віцепрезидент Джей Ді Венс відкинув таку можливість.

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