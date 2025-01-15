Премьер Дании поговорила с Трампом о Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в среду, 15 января, провела телефонный разговор с будущим президентом США Дональдом Трампом на фоне напряженности из-за намерений последнего взять под контроль Гренландию.

Об этом сообщили в офисе датского премьера, пишет "Европейская правда".

Разговор Фредериксен с Трампом касался двусторонних отношений и статуса Гренландии, говорится в сообщении.

"В разговоре премьер-министр сослалась на заявления главы правительства Гренландии Муте Эгеде о том, что Гренландия не продается, и премьер-министр подчеркнула, что решение о независимости должна принимать сама Гренландия", – отмечается там.

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Также глава правительства Дании подчеркнула, что ее страна готова брать на себя большую ответственность за безопасность в Арктике и что "датские компании способствуют экономическому росту и созданию рабочих мест в США".

"Во время разговора также обсуждались война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и отношения с Китаем", – добавили в офисе премьера Дании без дальнейших уточнений.

Трамп, который вступит в должность 20 января, на прошлой неделе вернулся к идее приобретения стратегически важного и богатого полезными ископаемыми арктического острова.

Эту идею он выдвинул еще во время своего первого срока, и назвал контроль США над островом, полуавтономной территорией Дании, "абсолютной необходимостью".

Ранее избранный президент США также не исключал потенциального использования военных или экономических средств для получения контроля над Гренландией, хотя его вице-президент Джей Ди Вэнс отверг такую возможность.

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