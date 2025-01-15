Майбутній глава ЦРУ: війна в Україні збільшує ризик конфлікту США з "ядерною країною"

Номінований Дональдом Трампом на посаду директора Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф вважає, що через війну Росії проти України США ризикують вступити в конфлікт із "ядерною країною".

Про це він сказав під час слухань у Сенаті США щодо затвердження його кандидатури, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

У вступному слові Реткліфф зосередився на описі глобальної безпекової ситуації для США та згадав зокрема і про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Російсько-українська війна триває, поширюючи спустошення і збільшуючи ризик для США бути втягнутими у конфлікт із ядерною країною", – заявив він, імовірно маючи на увазі Росію.

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Перелічуючи загрози для національної безпеки США, номінант Трампа на посаду глави ЦРУ також згадав прагнення Китаю до глобального панування, транснаціональну злочинність, дії Ірану та Північної Кореї, а також ситуацію на Близькому Сході.

"Посилення координації між суперниками та супротивниками Америки загрожує посилити загрози, які кожен з них становить для нас окремо, а численні терористичні групи та інші недержавні суб’єкти, деякі з яких навіть перетнули наш південний кордон, все ще становлять постійну загрозу нашому народу", – констатував Реткліфф.

Зазначимо, що нинішній директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс, який подав у відставку на тлі приходу адміністрації Трампа, закликав ставитись до ядерних погроз Кремля більш скептично.

Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв завершити війну в Україні за "24 години" ще до того, як вступить на посаду, але його радники непублічно визнали нереалістичність такого плану.