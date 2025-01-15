Будущий глава ЦРУ: война в Украине увеличивает риск конфликта США с "ядерной страной"

Номинированный Дональдом Трампом на должность директора Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф считает, что из-за войны России против Украины США рискуют вступить в конфликт с "ядерной страной".

Об этом он сказал во время слушаний в Сенате США по утверждению его кандидатуры, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Во вступительном слове Рэтклифф сосредоточился на описании глобальной ситуации безопасности для США и вспомнил в том числе и о полномасштабном вторжении России в Украину.

"Российско-украинская война продолжается, распространяя опустошение и увеличивая риск для США быть втянутыми в конфликт с ядерной страной", – заявил он, вероятно имея в виду Россию.

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Перечисляя угрозы для национальной безопасности США, номинант Трампа на должность главы ЦРУ также упомянул стремление Китая к глобальному господству, транснациональную преступность, действия Ирана и Северной Кореи, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

"Усиление координации между соперниками и противниками Америки грозит усилить угрозы, которые каждый из них представляет для нас в отдельности, а многочисленные террористические группы и другие негосударственные субъекты, некоторые из которых даже пересекли нашу южную границу, все еще представляют постоянную угрозу нашему народу", – констатировал Рэтклифф.

Отметим, что нынешний директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс, который подал в отставку на фоне прихода администрации Трампа, призвал относиться к ядерным угрозам Кремля более скептически.

Трамп во время предвыборной кампании обещал завершить войну в Украине за "24 часа" еще до того, как вступит в должность, но его советники непублично признали нереалистичность такого плана.