ЗМІ: Десятки мігрантів могли потонути при спробі потрапити до Іспанії

До 50 мігрантів, багато з яких пакистанці, могли потонути під час аварії човна, що прямував із Західної Африки на Канарські острови в Іспанії.

Про це повідомила в четвер група з захисту прав мігрантів Walking Borders, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Марокканська влада в середу врятувала 36 людей з човна, який вийшов з Мавританії 2 січня з 86 мігрантами, в тому числі 66 пакистанцями, на борту, повідомила група.

44 з тих, хто ймовірно потонув, були з Пакистану, повідомила генеральний директор Walking Borders Хелена Малено.

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"Вони провели 13 днів у муках на переправі, і ніхто не прийшов їх врятувати", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання про те, які попередження вона отримала від неурядових організацій щодо зниклого судна, морська рятувальна служба Іспанії повідомила, що 10 січня дізналася про судно, яке вийшло з Нуакшота в Мавританії і зазнало проблем, але вона не може підтвердити, чи це було те саме судно.

Служба заявила, що провела повітряні пошуки безрезультатно і попередила сусідні судна.

Walking Borders заявила, що шість днів тому попередила про зникнення човна владу всіх причетних країн. Alarm Phone, неурядова організація, яка надає екстрену телефонну лінію для мігрантів, що загубилися в морі, також повідомила, що 12 січня попередила морську рятувальну службу Іспанії про човен, що зазнав лиха.

За даними Walking Borders, у 2024 році рекордні 10 457 мігрантів, або 30 осіб на день, загинули, намагаючись дістатися Іспанії, більшість з них – під час спроб перетнути Атлантичний маршрут з таких країн Західної Африки, як Мавританія і Сенегал, на Канарські острови.

Посилаючись на публікацію Walking Borders на X (Twitter), регіональний лідер Канарських островів Фернандо Клавіхо висловив свою скорботу за жертвами останньої катастрофи і закликав Іспанію і Європу діяти, щоб запобігти подальшим трагедіям.

Восени прибуття нелегальних мігрантів викликало обурення місцевої влади островів, які звинувачували іспанську владу в тому, що вона залишила їх напризволяще.

У 2024 році, за даними прикордонного агентства ЄС Frontex, міграційний тиск на ЄС загалом послабився, хоча кількість прибулих через атлантичний маршрут продовжила зростати.