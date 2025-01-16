СМИ: Десятки мигрантов могли утонуть при попытке попасть в Испанию

До 50 мигрантов, многие из которых пакистанцы, могли утонуть при крушении лодки, направлявшейся из Западной Африки на Канарские острова в Испании.

Об этом сообщила в четверг группа по защите прав мигрантов Walking Borders, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Марокканские власти в среду спасли 36 человек с лодки, которая вышла из Мавритании 2 января с 86 мигрантами, в том числе 66 пакистанцами, на борту, сообщила группа.

44 из тех, кто, вероятно, утонул, были из Пакистана, сообщила генеральный директор Walking Borders Хелена Малено.

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"Они провели 13 дней в мучениях на переправе, и никто не пришел их спасти", – сказала она.

Отвечая на вопрос о том, какие предупреждения она получила от неправительственных организаций относительно пропавшего судна, морская спасательная служба Испании сообщила, что 10 января узнала о судне, которое вышло из Нуакшота в Мавритании и испытало проблемы, но она не может подтвердить, было ли это то самое судно.

Служба заявила, что провела воздушные поиски безрезультатно и предупредила соседние суда.

Walking Borders заявила, что шесть дней назад предупредила об исчезновении лодки власти всех причастных стран. Alarm Phone, неправительственная организация, которая предоставляет экстренную телефонную линию для мигрантов, потерявшихся в море, также сообщила, что 12 января предупредила морскую спасательную службу Испании о потерпевшей бедствие лодке.

По данным Walking Borders, в 2024 году рекордные 10 457 мигрантов, или 30 человек в день, погибли, пытаясь добраться до Испании, большинство из них – при попытках пересечь Атлантический маршрут из таких стран Западной Африки, как Мавритания и Сенегал, на Канарские острова.

Ссылаясь на публикацию Walking Borders на X (Twitter), региональный лидер Канарских островов Фернандо Клавихо выразил свою скорбь по жертвам последней катастрофы и призвал Испанию и Европу действовать, чтобы предотвратить дальнейшие трагедии.

Осенью прибытие нелегальных мигрантов вызвало возмущение местных властей островов, которые обвиняли испанские власти в том, что они оставили их на произвол судьбы.

В 2024 году, по данным пограничного агентства ЕС Frontex, миграционное давление на ЕС в целом ослабло, хотя количество прибывших через атлантический маршрут продолжило расти.