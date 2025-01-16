Франція 13 лютого проведе конференцію щодо Сирії

Франція планує провести конференцію щодо Сирії в Парижі 13 лютого.

Про це повідомили у президента Франції у четвер, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після телефонної розмови з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, офіс Макрона повідомив, що обидва лідери обговорили ситуацію в Сирії.

З цього повідомлення стало відомо про плани проведення конференції щодо Сирії.

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"Обидва глави держав підтвердили свою прихильність підтримці справедливого і інклюзивного політичного переходу, який поважає права всіх сирійців", – йдеться в заяві.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон у грудні заявили, що готові співпрацювати з повстанськими групами, які повалили президента Башара Асада в Сирії.

Висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що міністри закордонних справ ЄС зустрінуться наприкінці січня, щоб обговорити питання зняття санкцій з Сирії.