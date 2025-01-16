Франция 13 февраля проведет конференцию по Сирии

Франция планирует провести конференцию по Сирии в Париже 13 февраля.

Об этом сообщили у президента Франции в четверг, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, офис Макрона сообщил, что оба лидера обсудили ситуацию в Сирии.

Из этого сообщения стало известно о планах проведения конференции по Сирии.

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"Оба главы государств подтвердили свою приверженность поддержке справедливого и инклюзивного политического перехода, который уважает права всех сирийцев", – говорится в заявлении.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в декабре заявили, что готовы сотрудничать с повстанческими группами, которые свергли президента Башара Асада в Сирии.

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел ЕС встретятся в конце января, чтобы обсудить вопрос снятия санкций с Сирии.