У Польщі заявили, що режим Лукашенка вивозить мігрантів з-під кордону в бік Росії

Мігрантів, які перебували в Білорусі на прикордонній з Польщею території, вивезли в бік Росії.

Про це повідомив у четвер PAP полковник Прикордонної служби Польщі Анджей Стасюлевич, передає "Європейська правда".

На його думку, таким чином Александр Лукашенко може готуватися до президентських виборів.

"У якийсь момент ми помітили, що з прикордонної зони мігрантів вивозять у бік Росії. Лукашенко, можливо, хоче спокою в країні перед президентськими виборами", – підкреслив Стасюлевич.

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Водночас, він не захотів прогнозувати, що може статися з людьми, які поки що залишаються у прикордонній зоні. На його думку, їх можуть експлуатувати і відправити з Росії до Фінляндії.

За даними Прикордонної служби, за перші два тижні січня цього року кордон намагалися перетнути 86 осіб, що в середньому становить шість осіб на день. Це значно менше, ніж у середньому за минулий рік, коли було зафіксовано понад 80 спроб перетнути кордон щодня. Статистика показує, що хоча кількість перетинів значно зросла минулого року (з 25 701 у 2023 році до 29 616), з останнього тижня вересня 2024 року спостерігається протилежна тенденція.

З іншого боку, заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик повідомив PAP, що ключовим фактором, який впливає на зменшення кількості перетинів кордону, як показали попередні роки, є погода. Він прогнозує, що білоруські служби та посередники, які допомагають їм направляти людей до польсько-білоруського кордону, ймовірно, стануть більш активними в теплі місяці, коли легше перетнути кордон.

"Однак ми можемо підозрювати, що Лукашенко, готуючись до президентських виборів, хоче навести порядок в країні". – зазначив Дущик.

Заступник міністра зазначив, що присутність мігрантів, які прибувають до Білорусі з російськими візами, може занепокоїти потенційних виборців. Їх присутність у Мінську також може бути небажаною, якщо після виборів білоруси знову вийдуть на вулиці з протестами.

"Крім того, присутність мігрантів викликає занепокоєння в селах поблизу польсько-білоруського кордону. Це може відлякати людей від голосування", – зазначив він.

"Я не сиджу в голові Лукашенка, але можна підозрювати, що нижчі цифри можуть бути пов'язані з тим, що він намагається зберегти спокій в країні". – підкреслив Дущик.

Заступник міністра зазначив, що зниження тиску є тимчасовим, і Лукашенко, ймовірно, продовжить операцію "використання людей як зброї".

Наприкінці листопада повідомляли, що нелегальні мігранти знайшли новий спосіб перетину кордону з Білорусі до Польщі. Вони почали використовувати для перетину кордону з Білорусі прикордонні переходи, які тимчасово закриті для руху транспорту.

З 10 грудня Польща продовжила ще на 90 днів функціонування буферної зони на кордоні з Білоруссю.