Британія та Польща домовляються про оборонну угоду для протидії РФ та гібридним загрозам

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у п’ятницю, 17 січня, планує відвідати Варшаву для переговорів із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, за підсумками яких країни почнуть роботу над новою угодою про оборону та безпеку.

Про це поінформувала пресслужба британського прем'єра, передає "Європейська правда".

Як зазначено у повідомленні, цей договір сприятиме тіснішій співпраці збройних сил країн, щоб захистити Європу від російської агресії та робити більше для боротьби з дезінформацією та гібридними загрозами.

Крім того, країни працюватимуть разом, щоб зупинити банди, які незаконно перевозять людей, забезпечити енергетичні постачання та захистити нашу інфраструктуру.

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Стармер наголосив, що настав час "вивести партнерство на наступний рівень" у світлі "дедалі більших загроз безпеці Європи" – від агресії очільника Кремля Владіміра Путіна до "зловмисних груп контрабандистів".

Нагадаємо, 16 січня Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

У контексті питання міграції варто зауважити, що уряд Польщі 15 жовтня 2024 року схвалив міграційну стратегію на 2025-2030 роки, яка, серед іншого, передбачає призупинення права на притулок для мігрантів і механізми для повернення діаспори.

18 жовтня лідери держав-членів ЄС висловили солідарність із Польщею в питанні протидії нелегальним мігрантам, а також рішучість щодо забезпечення ефективного контролю над зовнішніми кордонами ЄС.

9 січня 2025 року інформували, що Британія, своєю чергою, створить новий режим санкцій, спрямований проти лідерів мереж, які щороку незаконно ввозять до країни десятки тисяч людей.