Британія та Польща домовляються про оборонну угоду для протидії РФ та гібридним загрозам
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у п’ятницю, 17 січня, планує відвідати Варшаву для переговорів із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, за підсумками яких країни почнуть роботу над новою угодою про оборону та безпеку.
Про це поінформувала пресслужба британського прем'єра, передає "Європейська правда".
Як зазначено у повідомленні, цей договір сприятиме тіснішій співпраці збройних сил країн, щоб захистити Європу від російської агресії та робити більше для боротьби з дезінформацією та гібридними загрозами.
Крім того, країни працюватимуть разом, щоб зупинити банди, які незаконно перевозять людей, забезпечити енергетичні постачання та захистити нашу інфраструктуру.
Стармер наголосив, що настав час "вивести партнерство на наступний рівень" у світлі "дедалі більших загроз безпеці Європи" – від агресії очільника Кремля Владіміра Путіна до "зловмисних груп контрабандистів".
Нагадаємо, 16 січня Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.
У контексті питання міграції варто зауважити, що уряд Польщі 15 жовтня 2024 року схвалив міграційну стратегію на 2025-2030 роки, яка, серед іншого, передбачає призупинення права на притулок для мігрантів і механізми для повернення діаспори.
18 жовтня лідери держав-членів ЄС висловили солідарність із Польщею в питанні протидії нелегальним мігрантам, а також рішучість щодо забезпечення ефективного контролю над зовнішніми кордонами ЄС.
9 січня 2025 року інформували, що Британія, своєю чергою, створить новий режим санкцій, спрямований проти лідерів мереж, які щороку незаконно ввозять до країни десятки тисяч людей.