Британія готує новий режим санкцій, спрямований проти контрабандистів людей

Велика Британія створить новий режим санкцій, спрямований проти лідерів мереж, які щороку незаконно ввозять до країни десятки тисяч людей, а також проти китайських виробників човнів і моторів, які вони використовують.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Під величезним політичним тиском, спрямованим на скорочення кількості мігрантів, які прибувають на невеликих човнах з Франції, британський уряд заявив, що відповідне законодавство про це доповнить інші реформи.

"Ми будемо націлені на тих, хто заробляє на тому, що ставить під загрозу життя людей, і підірвемо фінанси банд", – заявила міністерка внутрішніх справ Іветт Купер.

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Ця політика стала центральною темою виступу міністра закордонних справ Девіда Леммі в четвер, який намагався продемонструвати координацію між міністерствами закордонних справ і внутрішніх справ.

Леммі заявив, що Британія переслідуватиме виробників човнів, якими користуються контрабандисти мігрантів. Найчастіше ці човни походять з Китаю.

Уряд заявив, що санкції будуть введені до кінця року і дозволять владі заборонити в'їзд до Британії особам, пов'язаним з контрабандою людей, покарати тих, хто намагається вести з ними бізнес, і заморозити активи.

Прем'єр-лейборист Кір Стармер, обраний у липні, одразу ж відмовився від плану попереднього уряду консерваторів депортувати нелегальних мігрантів до Руанди як стримуючого фактора, натомість зосередившись на боротьбі з бандами, які організовують переправу мігрантів.

Мігранти з Північної Африки, Близького Сходу, Європи та інших країн платять торговцям людьми тисячі фунтів стерлінгів за місця в невеликих надувних човнах, які потім намагаються перетнути один з найжвавіших судноплавних каналів світу, щоб дістатися англійського узбережжя.

За даними уряду, у 2024 році понад 36 800 осіб здійснили цю спробу, що на 25% більше, ніж у попередньому році, а десятки людей загинули під час цієї спроби.

Крім того, протягом 2024 року на Канарські острови, що належать Іспанії, прибули 46 843 мігранти – цей показник зростає другий рік поспіль і став найбільшим за час спостережень.