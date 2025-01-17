Британия и Польша договариваются об оборонном соглашении для борьбы с РФ и гибридными угрозами

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в пятницу, 17 января, планирует посетить Варшаву для переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском, по итогам которых страны начнут работу над новым соглашением об обороне и безопасности.

Об этом проинформировала пресс-служба британского премьера, передает "Европейская правда".

Как отмечено в сообщении, этот договор будет способствовать более тесному сотрудничеству вооруженных сил стран, чтобы защитить Европу от российской агрессии и делать больше для борьбы с дезинформацией и гибридными угрозами.

Кроме того, страны будут работать вместе, чтобы остановить банды, которые незаконно перевозят людей, обеспечить энергетические поставки и защитить нашу инфраструктуру.

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Стармер подчеркнул, что пришло время "вывести партнерство на следующий уровень" в свете "все больших угроз безопасности Европы" – от агрессии главы Кремля Владимира Путина до "злонамеренных групп контрабандистов".

Напомним, 16 января Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.

В контексте вопроса миграции стоит заметить, что правительство Польши 15 октября 2024 года одобрило миграционную стратегию на 2025-2030 годы, которая, среди прочего, предусматривает приостановление права на убежище для мигрантов и механизмы для возвращения диаспоры.

18 октября лидеры государств-членов ЕС выразили солидарность с Польшей в вопросе противодействия нелегальным мигрантам, а также решимость по обеспечению эффективного контроля над внешними границами ЕС.

9 января 2025 года информировали, что Британия, в свою очередь, создаст новый режим санкций, направленный против лидеров сетей, которые ежегодно незаконно ввозят в страну десятки тысяч людей.