Шольц не очікує, що США припинять допомогу Україні за Трампа

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у п'ятницю, що не очікує від США припинення військової допомоги Україні після інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Виступаючи на пресконференції в Берліні, Шольц сказав, що він двічі розмовляв з Трампом після виборів і що між двома сторонами ведеться "інтенсивний" дипломатичний діалог.

"Тому ми можемо сподіватися, що хороша співпраця між Європою і США буде успішною і в майбутньому, в тому числі в питанні підтримки України", – сказав він.

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"Тому я не очікую, що США припинять підтримувати Україну в її захисті", – додав Шольц.

Трамп раніше запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".

Нещодавно європейські союзники України висловили обережний оптимізм щодо того, що Трамп не буде змушувати Київ до передчасних переговорів з Росією.