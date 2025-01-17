Шольц не ожидает, что США прекратят помощь Украине при Трампе

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в пятницу, что не ожидает от США прекращения военной помощи Украине после инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа 20 января.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Выступая на пресс-конференции в Берлине, Шольц сказал, что он дважды разговаривал с Трампом после выборов и что между двумя сторонами ведется "интенсивный" дипломатический диалог.

"Поэтому мы можем надеяться, что хорошее сотрудничество между Европой и США будет успешным и в будущем, в том числе в вопросе поддержки Украины", – сказал он.

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"Поэтому я не ожидаю, что США прекратят поддерживать Украину в ее защите", – добавил Шольц.

Трамп ранее уверял, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не оставит Украину".

Недавно европейские союзники Украины выразили осторожный оптимизм относительно того, что Трамп не будет принуждать Киев к преждевременным переговорам с Россией.