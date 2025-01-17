Большинство британцев и немцев против вмешательства Маска во внутренние дела их стран

Большинство жителей Великобритании и Германии считают неприемлемыми попытки Илона Маска влиять на их национальную политику и считают, что американский магнат мало знает об обеих странах и проблемах, с которыми они сталкиваются.

Такие результаты показал опрос YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Опрос показал, что только 13% респондентов в обеих странах считают вмешательство Маска в их политику приемлемым, тогда как 69% в Великобритании и 73% в Германии выразили противоположное мнение. Большинство также считает неприемлемым его вмешательство в политику США.

Опрос, в котором приняли участие более 2200 человек в каждой стране, также показал, что большинство (54%) в обеих странах считают, что для их правительств "не важно" развивать хорошие отношения с Маском, а около 50% считают, что его лучше игнорировать.

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На вопрос, насколько хорошо миллиардер понимает политику обеих стран и стоящие перед ними проблемы, респонденты ответили одинаково резко: лишь около пятой части в каждой стране сказали, что он знает "очень много" или "достаточно много", а 63% – "немного" или "совсем ничего". Такой же процент считает, что он вообще не разбирается в политике и проблемах Европы.

Напомним, в последние недели Илон Маск активно комментирует политическую ситуацию в европейских странах и прямо призывает к отставке глав правительств Великобритании и Германии.

В Германии Маск вызвал ярость за несколько недель до федеральных выборов своим комментарием, в котором утверждалось, что только ультраправая "Альтернатива для Германии" может "спасти Германию", и назвал канцлера Олафа Шольца некомпетентным дураком.

По информации СМИ, Илон Маск также проводил частные обсуждения с союзниками по устранению премьер-министра Британии Кира Стармера с его должности до следующих выборов.

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