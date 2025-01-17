Орбан захищає свого соратника під санкціями США: значить, добре працює

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає невиправданими санкції США проти керівника свого апарату Антала Рогана, відзначивши його роль у "захисті угорського суверенітету".

Про це він заявив в інтервʼю угорському провладному радіо в пʼятницю, 17 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уперше особисто коментуючи санкції проти Рогана, Орбан підкреслив, що той "є міністром, відповідальним за службу національної безпеки, охоронцем національного суверенітету Угорщини номер один".

"І якщо він покараний великою державою, це означає, що він добре виконує свою роботу, і це є нашою відправною точкою", – додав він.

Реклама:

Угорський премʼєр в цьому контексті далі заявив, що його зовнішньополітичною метою цього року буде "витіснити імперію Сороса з Європи" і насамперед з Угорщини.

"Настав час... ліквідувати іноземні мережі, які становлять загрозу національному суверенітету Угорщини, і відправити їх додому. Угорщина, ймовірно, стане першою країною (в Європі. – Ред.), яка витіснить імперію Сороса, це моя певна мета на цей рік", – наголосив Орбан.

Антал Роган потрапив до санкційного списку США відповідно до Акту Магнітського, який передбачає притягнення до відповідальності людей, винних у серйозних порушеннях прав людини та корупції в усьому світі.

Як писала "Європейська правда", Роган є керівником медіаімперії уряду Угорщини, яка охоплює всю країну та поширює провладну пропаганду.

Зазначимо, що Антал Роган став першим високопосадовцем Угорщини, проти якого США запровадили санкції.