У Орбана прокоментували санкції проти його соратника: дрібʼязкова помста посла

Уряд Угорщини обіцяє вжити "необхідних юридичних заходів" у звʼязку із санкціями США проти угорського високопосадовця Антала Рогана.

Такий коментар канцелярія угорського прем'єр-міністра дала порталу Telex, повідомляє "Європейська правда".

В угорському уряді кажуть, що санкції проти Рогана "є останньою, дріб'язковою помстою посла США, який залишає посаду і зазнав невдачі".

Ідеться про Девіда Прессмена, який неодноразово гостро критикував уряд Віктора Орбана, зокрема через звʼязки з Росією.

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"Після 20 січня у Сполучених Штатах Америки буде новий уряд і новий президент. Після вступу на посаду (Трампа) ми вживемо необхідних юридичних заходів", – додали в канцелярії Орбана.

Антал Роган потрапив до санкційного списку США відповідно до Акту Магнітського, який передбачає притягнення до відповідальності людей, винних у серйозних порушеннях прав людини та корупції в усьому світі.

Як писала "Європейська правда", Роган є керівником медіаімперії уряду Угорщини, яка охоплює всю країну та поширює провладну пропаганду.

Зазначимо, що Антал Роган став першим високопосадовцем Угорщини, проти якого США запровадили санкції.

У 2023 році ЗМІ повідомляли, що американська сторона планує запровадити обмеження проти угорських посадовців, але тоді все завершилось санкціями проти Міжнародного інвестиційного банку – фінансової установи в Будапешті з російською власністю.