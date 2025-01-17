Орбан защищает своего соратника под санкциями США: значит, хорошо работает

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает неоправданными санкции США против руководителя своего аппарата Антала Рогана, отметив его роль в "защите венгерского суверенитета".

Об этом он заявил в интервью венгерскому провластному радио в пятницу, 17 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Впервые лично комментируя санкции против Рогана, Орбан подчеркнул, что тот "является министром, ответственным за службу национальной безопасности, охранником национального суверенитета Венгрии номер один".

"И если он наказан великой державой, это означает, что он хорошо выполняет свою работу, и это является нашей отправной точкой", – добавил он.

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Венгерский премьер в этом контексте далее заявил, что его внешнеполитической целью этого года будет "вытеснить империю Сороса из Европы" и прежде всего из Венгрии.

"Пришло время... ликвидировать иностранные сети, которые представляют угрозу национальному суверенитету Венгрии, и отправить их домой. Венгрия, вероятно, станет первой страной (в Европе. – Ред.), которая вытеснит империю Сороса, это моя определенная цель на этот год", – подчеркнул Орбан.

Антал Роган попал в санкционный список США в соответствии с Актом Магнитского, который предусматривает привлечение к ответственности людей, виновных в серьезных нарушениях прав человека и коррупции во всем мире.

Как писала "Европейская правда", Роган является руководителем медиаимперии правительства Венгрии, которая охватывает всю страну и распространяет провластную пропаганду.

Отметим, что Антал Роган стал первым чиновником Венгрии, против которого США ввели санкции.