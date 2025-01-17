У Румунії антизахідний політик програв позов у справі щодо скасування виборів президента

У Румунії Вищий суд касації та правосуддя відхилив у п'ятницю апеляцію, подану політиком Келіном Джорджеску на рішення Бухарестського апеляційного суду, який оскаржував три рішення Центрального виборчого бюро, прийняті після того, як Конституційний суд постановив анулювати результати президентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Рішення Вищого суду касації та правосуддя є остаточним.

"Суд відхиляє, як необґрунтовану, апеляційну скаргу, подану апелянтом-позивачем Джорджеску Келіном на рішення, винесені Бухарестським апеляційним судом", – йдеться в опублікованому в п'ятницю протоколі суду.

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31 грудня 2024 року Бухарестський апеляційний суд відхилив позов Джоджеску, але він подав апеляцію.

В обґрунтуванні свого рішення Бухарестський апеляційний суд стверджував, що Центральне виборче бюро лише виконало рішення Конституційного суду від 6 грудня про скасування виборів, а рішення КС є остаточними та обов'язковими до виконання, і тому не можуть бути переглянуті в суді.

Суд також зазначив, що, скасувавши президентські вибори, ЦВК не порушила громадянські та основоположні права громадян, передбачені Конституцією (право обирати і бути обраним).

Нагадаємо, на початку грудня Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.

Джорджеску – антизахідного кандидата, який несподівано переміг у першому турі виборів президента Румунії – повʼязали з кампанією іноземного втручання через TikTok.

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