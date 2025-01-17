В Румынии антизападный политик проиграл иск по делу об отмене выборов президента

В Румынии Высший суд кассации и правосудия отклонил в пятницу апелляцию, поданную политиком Келином Джорджеску на решение Бухарестского апелляционного суда, который оспаривал три решения Центрального избирательного бюро, принятые после того, как Конституционный суд постановил аннулировать результаты президентских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Решение Высшего суда кассации и правосудия является окончательным.

"Суд отклоняет, как необоснованную, апелляционную жалобу, поданную апеллянтом-истцом Джорджеску Келином на решения, вынесенные Бухарестским апелляционным судом", – говорится в опубликованном в пятницу протоколе суда.

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31 декабря 2024 года Бухарестский апелляционный суд отклонил иск Джоджеску, но он подал апелляцию.

В обосновании своего решения Бухарестский апелляционный суд утверждал, что Центральное избирательное бюро лишь выполнило решение Конституционного суда от 6 декабря об отмене выборов, а решения КС являются окончательными и обязательными к исполнению, и поэтому не могут быть пересмотрены в суде.

Суд также отметил, что, отменив президентские выборы, ЦИК не нарушила гражданские и основополагающие права граждан, предусмотренные Конституцией (право избирать и быть избранным).

Напомним, в начале декабря Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Келина Джорджеску.

Джорджеску – антизападного кандидата, который неожиданно победил в первом туре выборов президента Румынии – связали с кампанией иностранного вмешательства через TikTok.

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