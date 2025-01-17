Литва домагатиметься відповідальності режиму Лукашенка за злочини проти людяності

Литва продовжить активно надавати всебічну допомогу Білорусі, яка прагне відновити демократію, і домагатиметься притягнення режиму Александра Лукашенка до відповідальності за злочини проти людяності.

Про це заявив міністр юстиції Рімантас Моцкус після зустрічі з лідерами білоруських опозиційних сил Світланою Тихановською та Павлом Латушком, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Ситуація в Білорусі безпосередньо пов'язана з інтересами безпеки Литви і зобов'язує Литву та міжнародне співтовариство вжити активних кроків щодо відновлення демократії в Білорусі. Режиму Лукашенка доведеться відповісти за злочини проти людяності, примусову депортацію і переслідування осіб, інші жорстокі дії, які суперечать основним нормам міжнародного права", – заявив Моцкус.

Під час зустрічі міністр наголосив, що демократична і вільна Білорусь є однією з найважливіших довгострокових цілей міжнародної політики уряду, а зміцнення верховенства закону і відповідальність режиму за міжнародні злочини є пріоритетними прагненнями в галузі правосуддя.

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Після фальсифікованих і незаконних виборів президента Білорусі 2020 року білоруське громадянське суспільство виступило проти Лукашенка, який зберігає авторитарний режим, виникли масові протести і рухи опозиційних сил за демократичне майбутнє Білорусі.

За даними Мін'юсту, сотні тисяч білорусів покинули країну в пошуках гуманітарного захисту. За оцінками, понад 60 тис. громадян Білорусі постійно проживають у Литві, багато хто з них зіткнувся і продовжує стикатися з утиском з боку режиму або став жертвою злочинів.

Нагадаємо, у 2024 році Лукашенко почав поступово відпускати на волю десятки політв’язнів, для помилування від них вимагають "покаятися у скоєному".

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