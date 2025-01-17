Литва будет добиваться ответственности режима Лукашенко за преступления против человечности

Литва продолжит активно оказывать всестороннюю помощь Беларуси, которая стремится восстановить демократию, и будет добиваться привлечения режима Александра Лукашенко к ответственности за преступления против человечности.

Об этом заявил министр юстиции Римантас Моцкус после встречи с лидерами белорусских оппозиционных сил Светланой Тихановской и Павлом Латушко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Ситуация в Беларуси напрямую связана с интересами безопасности Литвы и обязывает Литву и международное сообщество предпринять активные шаги по восстановлению демократии в Беларуси. Режиму Лукашенко придется ответить за преступления против человечности, принудительную депортацию и преследование лиц, другие жестокие действия, которые противоречат основным нормам международного права", – заявил Моцкус.

Во время встречи министр подчеркнул, что демократическая и свободная Беларусь является одной из важнейших долгосрочных целей международной политики правительства, а укрепление верховенства закона и ответственность режима за международные преступления являются приоритетными стремлениями в области правосудия.

Реклама:

После фальсифицированных и незаконных выборов президента Беларуси 2020 года белорусское гражданское общество выступило против Лукашенко, который сохраняет авторитарный режим, возникли массовые протесты и движения оппозиционных сил за демократическое будущее Беларуси.

По данным Минюста, сотни тысяч белорусов покинули страну в поисках гуманитарной защиты. По оценкам, более 60 тыс. граждан Беларуси постоянно проживают в Литве, многие из них столкнулись и продолжают сталкиваться с притеснением со стороны режима или стали жертвами преступлений.

Напомним, в 2024 году Лукашенко начал постепенно отпускать на свободу десятки политзаключенных, для помилования от них требуют "покаяться в содеянном".

Смотрите также интервью "ЕвроПравды" с лидером белорусской оппозиции в изгнании Светланой Тихановской: В Беларуси возможен переворот, и здесь свою роль могут сыграть белорусы из ВСУ