Молдова через спецмеханізм ЄС просить допомоги на тлі енергокризи
Молдова звернулась до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, аби попросити про допомогу на тлі енергетичної кризи.
Як пише "Європейська правда", таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуації уряду Молдови в пʼятницю, 17 січня.
Активація Механізму цивільного захисту ЄС дозволить Молдові подати заявку на отримання міжнародної допомоги.
Серед іншого, Кишинів проситиме про встановлення на тепловій електростанції ТЕЦ №1 у Кишиневі газової турбіни потужністю 125 МВт та 10 турбін потужністю 10 МВт.
Інший запит стосуватиметься закупівлі 100 генераторів для медичних, соціальних та освітніх установ у зоні безпеки, ідеться в повідомленні уряду.
Нагадаємо, у Молдові з грудня 2024 року діє надзвичайний стан в енергетиці, запроваджений у зв’язку з припиненням постачання "безкоштовного" російського газу до невизнаного Придністров’я, за рахунок якого працювала електростанція, що забезпечувала потреби обох берегів Дністра.
На цьому тлі в країні майже удвічі підвищили тарифи на електроенергію.
Тим часом у невизнаному Придністровʼї після припинення подачі газу РФ, у Придністров’ї відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі.
Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові, лишивши Придністров’я без газу, та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.