Молдова через спецмеханизм ЕС просит помощи на фоне энергокризиса

Молдова обратилась к Механизму гражданской защиты Европейского Союза, чтобы попросить о помощи на фоне энергетического кризиса.

Как пишет "Европейская правда", такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы в пятницу, 17 января.

Активация Механизма гражданской защиты ЕС позволит Молдове подать заявку на получение международной помощи.

Среди прочего, Кишинев будет просить об установке на тепловой электростанции ТЭЦ №1 в Кишиневе газовой турбины мощностью 125 МВт и 10 турбин мощностью 10 МВт.

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Другой запрос будет касаться закупки 100 генераторов для медицинских, социальных и образовательных учреждений в зоне безопасности, говорится в сообщении правительства.

Напомним, в Молдове с декабря 2024 года действует чрезвычайное положение в энергетике, введенное в связи с прекращением поставок "бесплатного" российского газа в непризнанное Приднестровье, за счет которого работала электростанция, обеспечивающая потребности обоих берегов Днестра.

На этом фоне в стране почти вдвое повысили тарифы на электроэнергию.

Между тем в непризнанном Приднестровье после прекращения подачи газа РФ, в Приднестровье отключили центральное отопление в городах, а газ остался только для приготовления пищи.

Подробно о том, какой план вероятно реализует Россия в Молдове, оставив Приднестровье без газа, и как этому может помешать Украина – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.