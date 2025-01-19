В Італії ініціюють заборону мусульманського вбрання, що закриває обличчя

Права італійська партія "Ліга" ініціює проєкт закону про заборону носити у громадських місцях вбрання, що закриває обличчя.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

До парламенту вже внесли проєкт закону від "Ліги", що пропонує запровадити заборону у громадських місцях вбрання, що закриває обличчя, "як у випадку бурки або нікабу" з міркувань захисту громадського порядку та забезпечення гарантованого конституцією принципу поваги до гідності жінок.

За порушення заборони закривати обличчя пропонують карати штрафами у розмірі до 30 тисяч євро або позбавленням волі на термін до 2 років, а також неможливістю подаватися на громадянство.

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У Швейцарії з 1 січня 2025 року набула чинності заборона на носіння паранджі та нікабу.

У французьких державних школах заборонили носити традиційну мусульманську сукню-абая, що закриває усе тіло.