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В Італії ініціюють заборону мусульманського вбрання, що закриває обличчя

Новини — Неділя, 19 січня 2025, 17:57 — Марія Ємець

Права італійська партія "Ліга" ініціює проєкт закону про заборону носити у громадських місцях вбрання, що закриває обличчя.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

До парламенту вже внесли проєкт закону від "Ліги", що пропонує запровадити заборону у громадських місцях вбрання, що закриває обличчя, "як у випадку бурки або нікабу" з міркувань захисту громадського порядку та забезпечення  гарантованого конституцією принципу поваги до гідності жінок. 

За порушення заборони закривати обличчя пропонують карати штрафами у розмірі до 30 тисяч євро або позбавленням волі на термін до 2 років, а також неможливістю подаватися на громадянство. 

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У Швейцарії з 1 січня 2025 року набула чинності заборона на носіння паранджі та нікабу.

У французьких державних школах заборонили носити традиційну мусульманську сукню-абая, що закриває усе тіло.

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Італія
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