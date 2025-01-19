В Италии инициируют запрет мусульманской одежды, закрывающей лицо

Правая итальянская партия "Лига" инициирует проект закона о запрете носить в общественных местах одежду, закрывающую лицо.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

В парламент уже внесли проект закона от "Лиги", предлагающий ввести запрет в общественных местах на одежду, закрывающую лицо, "как в случае бурки или никаба" из соображений защиты общественного порядка и обеспечения гарантированного конституцией принципа уважения достоинства женщин.

За нарушение запрета закрывать лицо предлагают наказывать штрафами в размере до 30 тысяч евро или лишением свободы на срок до 2 лет, а также невозможностью подаваться на гражданство.

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В Швейцарии с 1 января 2025 года вступил в силу запрет на ношение паранджи и никаба.

Во французских государственных школах запретили носить традиционное мусульманское платье-абая, закрывающее все тело.