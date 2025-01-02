Німеччина запустила портал для подачі заявки на візу онлайн

У Німеччині запрацював портал, який дасть змогу подати заявку на видачу візи в електронному вигляді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву німецького МЗС.

Заявку онлайн можна подати в електронному вигляді на візи у 28 категоріях.

"У ці часи, як одна з найбільших економік і сучасна імміграційна країна, ми потребуємо сучасної національної візової процедури – сучасної, цифрової, безпечної. Саме цим і займається міжнародний портал, який тепер включає і об’єднує в цифровому вигляді всі 167 візових центрів по всьому світу", – сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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За її словами, за останні два з половиною роки Німеччина повністю змінила колишню процедуру видачі віз.

"Процедура видачі цифрових віз – це справжня адміністративна революція, яка зміцнює Німеччину як місце ведення бізнесу", – додала очільниця МЗС.

Бербок зазначила, що національні візи можна оформити в цифровому вигляді через міжнародний портал у будь-якому візовому центрі по всьому світу.

Це позбавляє від необхідності довгої поштової доставки і скорочує час очікування, додала міністерка.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Європейський Союз відклав запровадження нової біометричної системи контролю в'їзду для громадян країн, які не є членами ЄС, що мало відбутися 10 листопада.

Перед тим речниця Єврокомісії проінформувала, що до весни 2025 року у ЄС планують також ввести в дію систему ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), що призведе до обов’язку подорожувальників з безвізових країн платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок.

Однак у зв'язку з відкладенням EES запровадження ETIAS також відкладається на невизначений строк.