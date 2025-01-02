Винищувачі НАТО двічі піднімались в небо для перехоплення літаків РФ в небі над Балтією

У період з 23 по 29 грудня винищувачі НАТО, які виконують завдання з повітряного патрулювання в країнах Балтії, здійснили два вильоти для виявлення і супроводу літаків РФ, які порушують правила польотів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Зокрема, 23 грудня винищувачі НАТО здійснили виліт для виявлення одного літака Іл-20. Літак здійснював політ у міжнародному повітряному просторі з материкової частини РФ до Калінінградської області РФ.

Він летів без плану польоту, з увімкненим радіолокаційним ретранслятором і на радіозв'язку з регіональним центром управління польотами (РЦУП).

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Винищувачі НАТО також вилетіли для ідентифікації одного літака Іл-76.

25 грудня винищувачі НАТО піднялись у небо для ідентифікації одного літака Ан-26.

17 грудня стало відомо, що Нідерланди, Фінляндія та Швеція піднімали у повітря свої винищувачі після фіксації російських стратегічних бомбардувальників Ту-22 у супроводі винищувачів Су-27 над Балтійським морем.

Перед тим повідомляли, що винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір у країнах Балтії, здійснили сім вильотів для виявлення і супроводу російських літаків, які порушують правила польотів.

Такі порушення в останні місяці мають систематичний характер.