Три країни НАТО піднімали винищувачі через російські бомбардувальники

Нідерланди, Фінляндія та Швеція піднімали у повітря свої винищувачі після фіксації російських стратегічних бомбардувальників Ту-22 у супроводі винищувачів Су-27 над Балтійським морем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили Збройні сили Швеції.

Для візуального виявлення російських військових літаків Швеція підняла в повітря два винищувачі Jas 39 Gripen.

Далі до Фінської затоки прибула група реагування на інциденти на літаках F-18 Hornet, яку пізніше замінили сили повітряного патрулювання НАТО на нідерландських літаках F-35 Lightning II.

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Російські Ту-22 і Су-27 Фото: Збройні сили Швеції

Шведські винищувачі взяли на себе відповідальність за патрулювання міжнародному повітряному просторі на схід від Готланду, додали у шведських Збройних силах.

"Інтеграція ВПС Швеції в НАТО і двостороння співпраця забезпечили безперешкодну взаємодію між винищувачами країн Альянсу", – підкреслюється в повідомленні.

За минулий тиждень винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір у країнах Балтії, здійснили сім вильотів для виявлення і супроводу російських літаків, які порушують правила польотів.

Такі порушення в останні місяці мають систематичний характер.

В один із тижнів серпня 2024 року винищувачі, що виконують функції повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, тричі піднімались на перехоплення російських літаків, які порушували правила польотів.