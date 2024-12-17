Три країни НАТО піднімали винищувачі через російські бомбардувальники
Новини — Вівторок, 17 грудня 2024, 17:33 —
Нідерланди, Фінляндія та Швеція піднімали у повітря свої винищувачі після фіксації російських стратегічних бомбардувальників Ту-22 у супроводі винищувачів Су-27 над Балтійським морем.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили Збройні сили Швеції.
Для візуального виявлення російських військових літаків Швеція підняла в повітря два винищувачі Jas 39 Gripen.
Далі до Фінської затоки прибула група реагування на інциденти на літаках F-18 Hornet, яку пізніше замінили сили повітряного патрулювання НАТО на нідерландських літаках F-35 Lightning II.
Шведські винищувачі взяли на себе відповідальність за патрулювання міжнародному повітряному просторі на схід від Готланду, додали у шведських Збройних силах.
"Інтеграція ВПС Швеції в НАТО і двостороння співпраця забезпечили безперешкодну взаємодію між винищувачами країн Альянсу", – підкреслюється в повідомленні.
За минулий тиждень винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір у країнах Балтії, здійснили сім вильотів для виявлення і супроводу російських літаків, які порушують правила польотів.
Такі порушення в останні місяці мають систематичний характер.
В один із тижнів серпня 2024 року винищувачі, що виконують функції повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, тричі піднімались на перехоплення російських літаків, які порушували правила польотів.