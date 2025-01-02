У Фінській затоці почали ремонтувати один із пошкоджених кабелів звʼязку

У Фінській затоці почалися ремонтні роботи з відновлення підводного комунікаційного кабелю Elisa, який було пошкоджено 25 грудня 2024 року.

Про це заявив керівник відділу безпеки компанії Elisa Яаакко Валленіус, пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Комунікаційні кабелі компаній Elisa і Citic Telecom відновлює фінське судно з ремонту підводних кабелів Telepaatti. У компанії Citic раніше повідомили, що їхній кабель полагодять одразу після того, як буде відновлено кабель Elisa.

Також триває вивчення технічних деталей щодо ремонту електричного кабелю Estlink 2, який також був пошкоджений 25 грудня, сказав керівник фінської енергетичної компанії Fingrid Кіммо Непола.

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Як повідомлялось, наприкінці грудня в Балтійському морі зафіксували пошкодження чотирьох підводних кабелів звʼязку.

26 грудня Фінляндія затримала судно Eagle S у звʼязку з обривом одного з кабелів звʼязку. За даними ЗМІ, на судні раніше виявили обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями.

Детальніше про інциденти читайте у статті журналістки "ЄвроПравди" Марії Ємець Російська війна йде під воду.