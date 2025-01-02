В Финском заливе начали ремонтировать один из поврежденных кабелей связи

В Финском заливе начались ремонтные работы по восстановлению подводного коммуникационного кабеля Elisa, который был поврежден 25 декабря 2024 года.

Об этом заявил руководитель отдела безопасности компании Elisa Яаакко Валлениус, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Коммуникационные кабели компаний Elisa и Citic Telecom восстанавливает финское судно по ремонту подводных кабелей Telepaatti. В компании Citic ранее сообщили, что их кабель починят сразу после того, как будет восстановлен кабель Elisa.

Также продолжается изучение технических деталей по ремонту электрического кабеля Estlink 2, который также был поврежден 25 декабря, сказал руководитель финской энергетической компании Fingrid Киммо Непола.

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Как сообщалось, в конце декабря в Балтийском море зафиксировали повреждение четырех подводных кабелей связи.

26 декабря Финляндия задержала судно Eagle S в связи с обрывом одного из кабелей связи. По данным СМИ, на судне ранее обнаружили оборудование, которое могло использоваться для шпионажа за самолетами и кораблями.

Подробнее об инцидентах читайте в статье журналистки "ЕвроПравды" Марии Емец Российская война уходит под воду.