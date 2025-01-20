Байден залишить лист Трампу, дотримуючись сучасної президентської традиції

Президент США Джо Байден планує написат лист новообраному президенту Дональду Трампу перед тим, як покине свій пост.

Про це стало відомо телеканалу CNN, пише "Європейська правда".

Чотири роки тому Трамп пропустив інавгурацію Джо Байдена, відмовившись визнати його перемогу. Проте Байден виявив, що Трамп все ж дотримався однієї президентської традиції, залишивши йому лист на столі в Овальному кабінеті.

Хоча його точний зміст ніколи не був розкритий, Байден пізніше описав його як "дуже щедрий".

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Люди з його оточення розповіли, що Трамп вирішив написати свій лист тому, що він був вражений листом, який колишній президент Барак Обама залишив для нього, коли він вступив на посаду.

У понеділок Трамп і Байден матимуть кілька спільних моментів, включаючи спільну поїздку в президентському лімузині по дорозі до Капітолію на інавгурацію.

Момент може бути незручним з огляду на те, що в неділю Трамп у своїй передінавгураційній промові присвятив левову частку тому, щоб розгромити спадщину свого попередника.

Напередодні своєї інавгурації Трамп вчергове пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти Третій світовій війні.

За даними CNN, Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок лідеру Росії Владіміру Путіну найближчими днями після інавгурації.