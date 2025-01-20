Байден оставит письмо Трампу, следуя современной президентской традиции

Президент США Джо Байден планирует написать письмо новоизбранному президенту Дональду Трампу перед тем, как покинет свой пост.

Об этом стало известно телеканалу CNN, пишет "Европейская правда".

Четыре года назад Трамп пропустил инаугурацию Джо Байдена, отказавшись признать его победу. Однако Байден обнаружил, что Трамп все же придерживался одной президентской традиции, оставив ему письмо на столе в Овальном кабинете.

Хотя его точное содержание никогда не было раскрыто, Байден позже описал его как "очень щедрое".

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Люди из его окружения рассказали, что Трамп решил написать свое письмо потому, что он был впечатлен письмом, которое бывший президент Барак Обама оставил для него, когда он вступил в должность.

В понедельник Трамп и Байден будут иметь несколько совместных моментов, включая совместную поездку в президентском лимузине по дороге в Капитолий на инаугурацию.

Момент может быть неудобным ввиду того, что в воскресенье Трамп в своей прединаугурационной речи посвятил львиную долю тому, чтобы разгромить наследие своего предшественника.

Накануне своей инаугурации Трамп в очередной раз пообещал завершить войну в Украине и предотвратить Третью мировую войну.

По данным CNN, Трамп поручил своим помощникам организовать звонок лидеру России Владимиру Путину в ближайшие дни после инаугурации.