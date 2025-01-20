Британія допускає розміщення в Україні військових баз

Декларація про сторічне партнерство, укладена між Україною та Великою Британією, допускає розміщення в Україні британських військових баз.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

В декларації, підписаній паралельно з Угодою про сторічне партнерство минулого тижня, зокрема, сказано, що Сполучене Королівство працюватиме з Україною над визначенням спільних військових потреб та співпрацюватиме над розширенням спектра можливостей і технологій, які обидві країни можуть виробляти разом.

"Учасники розглянуть варіанти розгортання та утримання оборонної інфраструктури в Україні, включаючи військові бази, склади матеріально-технічного забезпечення, сховища резервної військової техніки та запаси військового резерву. Ці об'єкти можуть бути використані для посилення обороноздатності обох країн у випадку значної військової загрози", – сказано у документі.

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Наразі формулювання в декларації звучить як суто теоретична можливість. І поки що формат розміщення потенційних військових баз не зрозумілий.

Також наразі залишається відкритим питання, як цей намір співвідноситься з нині чинним положенням ст. 17 Конституції України, яка каже, що на території України не допускається розташування іноземних військових баз.

Декларація про сторічне партнерство політично позиціонується як частина основної Угоди про сторічне партнерство, та юридично цей документ не пов’язаний та не підлягає ратифікації разом з угодою.

У четвер, 16 січня, Україна та Британія підписали історичну угоду про сторічне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Деталі читайте у статті: Військові бази, взаємна оборона і не лише: що дає Україні Сторічна угода з Британією.

Виправлено о 9:03: У початковій версії новини помилково було вказано "Угода про сторічне партнерство" замість "декларація". Це два різних документи