Більшість американців налаштовані оптимістично щодо другого терміну Трампа

Більшість американських громадян мають оптимістичні очікування у зв’язку з поверненням Дональда Трампа на президентську посаду.

Про це свідчать результати опитування YouGov на замовлення CBS News, пише "Європейська правда".

Опитування показало, що більшість респондентів налаштовані оптимістично щодо наступного чотирирічного терміну Трампа і цей показник трохи вищий, аніж перед його першою каденцією.

Про оптимістичні очікування через повернення Трампа заявили 60% опитаних, тоді як протилежні настрої мають 40%.

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56% опитаних кажуть про негативну оцінку теперішньої економічної ситуації і 52% очікують її покращення у 2025 році.

Серед опитаних загалом 39% очікують зниження цін на продукти і 24% думають, що вони особливо не зміняться; серед прихильників Трампа у зниження цін вірять 74% і 20% очікують, що вони не зміняться.

42% опитаних очікують покращення свого фінансового становища і 30% думають, що воно залишиться таким самим; серед тих, хто голосував за Трампа, ці показники складають 77% і 20% відповідно.

46% від загальної кількості респондентів вірять, що прихід Трампа до влади посприяє більшому миру й стабільності у світі; серед його прихильників такої думки 88%.

Натомість 16% респондентів вважають, що повернення Трампа не буде мати на це значного впливу, тоді як ще більшої дестабілізації очікують 37%.

Новообраний президент США Дональд Трамп напередодні своєї інавгурації вчергове пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти Третій світовій війні.

За даними ЗМІ, Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок лідеру Росії Владіміру Путіну найближчими днями після інавгурації.