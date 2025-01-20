Большинство американцев оптимистично настроены в отношении второго срока Трампа

Большинство американских граждан имеют оптимистичные ожидания в связи с возвращением Дональда Трампа на президентский пост.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov по заказу CBS News, пишет "Европейская правда".

Опрос показал, что большинство респондентов настроены оптимистично в отношении следующего четырехлетнего срока Трампа и этот показатель немного выше, чем перед его первой каденцией.

Об оптимистических ожиданиях из-за возвращения Трампа заявили 60% опрошенных, тогда как противоположные настроения имеют 40%.

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56% опрошенных говорят о негативной оценке нынешней экономической ситуации и 52% ожидают ее улучшения в 2025 году.

Среди опрошенных в целом 39% ожидают снижения цен на продукты и 24% думают, что они особо не изменятся; среди сторонников Трампа в снижение цен верят 74% и 20% ожидают, что они не изменятся.

42% опрошенных ожидают улучшения своего финансового положения и 30% думают, что оно останется таким же; среди тех, кто голосовал за Трампа, эти показатели составляют 77% и 20% соответственно.

46% от общего количества респондентов верят, что приход Трампа к власти поспособствует большему миру и стабильности в мире; среди его сторонников такого мнения 88%.

16% респондентов считают, что возвращение Трампа не будет иметь на это значительного влияния, тогда как еще большей дестабилизации ожидают 37%.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп накануне своей инаугурации в очередной раз пообещал завершить войну в Украине и предотвратить Третью мировую войну.

По данным СМИ, Трамп поручил своим помощникам организовать звонок лидеру России Владимиру Путину в ближайшие дни после инаугурации.