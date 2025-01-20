В Приднестровье говорят, что у них есть запас газа до конца января

Власти непризнанного Приднестровья утверждают, что имеющихся запасов природного газа в экономном режиме потребления хватит еще на 11 дней.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление "министра" экономического развития Сергея Оболоника опубликовали в Telegram "правительства" непризнанной республики.

Оболоник заявил, что Приднестровью должно хватить имеющихся запасов газа до конца января.

"Газового ресурса с его потреблением в том режиме, как на текущий момент... есть на 11 суток. То есть, по прогнозу, как мы и говорили, до конца января. Этот прогноз подтверждается. На сегодня ситуация не изменилась", – отметил он.

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Также в понедельник лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что регион соглашается получить газ, доставленный молдовской госкомпанией "Молдовагаз", и готов платить за него.

На прошлой неделе Красносельский летал в Москву договариваться о газе, после чего заявил, что поставки вскоре возобновятся в рамках "гуманитарной помощи".

После этого молдовский премьер-министр Дорин Речан рассказал, что общался с Красносельским. Он отметил, что Москва не предложила решение по природному газу и ввела в заблуждение администрацию на левом берегу Днестра.

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